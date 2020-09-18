شاهد: مطربة سوريّة تغني حديثا نبويا ومغردون يردون بوسم "أصالة اخرسي"

أثارت أغنية أطلقتها مؤخرًا المطربة السورية أصالة نصري بعنوان "رفقا"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحتواء كلماتها على نص من حديث نبوي شريف.

وتقول كلمات الأغنية "رفقًا بمن عنهنّ قيلَ، استوصوا خيرًا بالنساء. فقد خلقنَ بضعفهنَّ وزادهنَّ الله حياء"، من كلمات الشّاعر محمد أبو نعمة وألحان سهم.

وتضاربت ردود الفعل حول الأغنية، بين من رفضها نظرًا لأنها تغنّي حديثًا نبويًا، واعتبروا ذلك "إهانة للحديث"، وأطلق الرافضون وسم "أصالة اخرسي".

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بينما رفض آخرون الأغنية بسبب رسمها صورة للنساء تصوّرهن على أنهنّ ضعيفات وبحاجة إلى عطف من الرّجال. في المقابل، في حين عبّر فنّانون بارزون عن إعجابهم بالأغنية، أبرزهم الفنانة اللبنانيّة إليسا. وفق عرب 48

يشار إلى أن أغنية أصالة الجديدة حققت قرابة 350 ألف مشاهدة على يوتيوب، وأكثر من 1.4 مليون مشاهدة على تويتر.