تراند اليوم : لعشاق العصائر المخفوقة.. 12 نوعاً تخلصك من الوزن الزائد

الكثيرون يعشقون العصائر المخفوقة "smoothies"، إلا أن الخوف من تناول كميات كبيرة من السكريات وبالتالي زيادة الوزن يجعلنا نتوخى الحذر قبل طلب العصير المخفوق أثناء جلساتنا الممتعة مع الأصدقاء في المطاعم أو زياراتنا العائلية.

إلا أن الكثيرين يجهلون أن بعض العصائر المخفوقة قد تساعدك في فقدان الوزن، حيث إن بعض الأنواع تكون غنية بالمكملات الغذائية التي يحتاجها جسمك، علاوة على البروتينات والألياف التي تبقيك ممتلئاً فتشعرك بالشبع لوقت طويل.

أما عن المكملات الغذائية الموجودة في العصائر المخفوقة، فهي مفيدة للجلد والشعر والعظام والقلب، حيث إن تلك العصائر يدخل في تكوينها الأساسي الفواكه والخضراوات والحليب والزبادي، ولذا فهي تحفز عملية الهضم.

وينصح خبراء التغذية بتناول العصائر المخفوقة على وجبة الفطور لأنها تنشط من عملية الحرق وتزود الجسم بالطاقة خلال النهار، كما أنها تعطي الشعور بالشبع لساعات طويلة أثناء النهار.

وبحسب ما ورد في موقع "بولدسكاي"، فهناك 12 نوعاً من العصائر المخفوقة المفيدة التي تساعد في التخلص من الكيلوغرامات الزائدة في الجسم:

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1 - الخوخ والشوفان

ويتكون هذا العصير المخفوق من الخوخ والزبادي والشوفان وحليب اللوز والفانيلا، وهو غني بالبروتين ويساعد في خفض مستوى الكوليستيرول المرتفع.

2 - المانغو وجوز الهند

ويتكون من المانغو وشرائح جوز الهند وحليب جوز الهند وبعض حبوب الشيا والفانيلا، وهو من العصائر المناسبة جداً لوجبة الفطور، فهو غني بالبروتين والألياف التي ستعزز من طاقة الجسم طوال اليوم.

3 - الموز والتوت والفراولة

ويتكون من مخفوق الموز والفراولة والتوت البري الأزرق وتوت العليق وحليب اللوز، وهو من العصائر الغنية بفيتامين "C" ومضادات الأكسدة التي تساعد في فقدان الوزن.

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4 - البرتقال والزبادي

ويمكن تحضيره عن طريق خفق البرتقال وحليب اللوز والزبادي مع إضافة ملعقة من عسل النحل والفانيلا، وهو عصير غني بفيتامين "C" وكذلك مكونات محفزة على الحرق. كما أن هذا العصير غني بالكاليسيوم أيضاً المفيد للعظام.

5 - الموز والشوكولاتة واللوز

ويتكون هذا العصير المخفوق من الشوكولاتة الداكنة والموز وحليب اللوز مع ملعقة من زبدة اللوز، وهو غني بالبروتين الطبيعي والفيتامينات، وسوف يعطيك إحساساً بالشبع لساعات طويلة.

6 - السبانخ والفواكه وحبوب الكتان

يُحضر هذا العصير عن طريق خفق حليب اللوز مع أوراق السبانخ الخضراء وحبوب الكتان وعصير الأناناس والموز والمانغو، وهو من العصائر الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم كما أنه يمدك بحوالي 33% من احتياجاتك من فيتامين "A".

7 - زبدة الفول السوداني واللوز

هذا العصير يتم تحضيره عن طريق خفق حليب اللوز مع زبدة الفول السوداني وحبوب الشيا، وهو من العصائر المفيدة التي تمد الجسم بالبروتين وأحماض "أوميغا-3" الدهنية.

8 - القهوة والموز

ويتكون من القهوة والزبادي والموز، وهو يحتوي على البروتين الطبيعي، لذا فهو من العصائر المثالية للصباح، خاصة بعد أداء بعض التمرينات الرياضية، فهو يمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها خلال النهار.

9 - الجزر والسبانخ

يتم تحضيره عن طريق خفق الموز وأوراق السبانخ الخضراء والجزر وحليب اللوز والقرفة، نظراً لاحتواء هذا العصير المخفوق على الجزر والسبانخ، فإنه يساعد في خفض الوزن، كما أنه يمد الجسم بالبروتين والألياف.

10 - الشوكولاتة الخام

يتكون من بودرة الكاكاو الخام التي تخفق مع عسل النحل والموز وحليب اللوز، وهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد.

11 - التفاح والقرفة

وهو العصير المخفوق من التفاح والموز والزبادي والقرفة والحليب منزوع الدسم، وهو غني بالألياف والعناصر الغذائية المفيدة التي تساعد في خفض الوزن، لذا فهو مثالي لوجبة الفطور.

12 - البابايا

ويتم تحضيره عن طريق خفق البابايا وماء جوز الهند والموز، وهو غني بالبوتاسيوم الذي يساعد الجسم في التخلص من الصوديوم الزائد، كما أنه غني بالانزيمات التي تحفز عملية الهضم.