تراند اليوم : الحلقة 106 قيامة ارطغرل الحلقة 106 كاملة الجزء الرابع أرطغرل 106 مترجمة للعربية HD

بثت قناة TRT التركية وموقع النور أرطغرل الحلقة 106 ،ويواصل المسلسل التركي قيامة ارطغرل في الحلقة 106 عرض صراعات الغازي أرطغرل مع المغول والصليبين ومع الخونة والجواسيس،وفي أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة ١٠٦ أرطغرل يمثل أمام السلطان علاء الدين لكشف خيانة سعد الدين كوبيك وابلاغه بأنه كان يتعاون مع اريس ويحضر ارطغرل للسطان رسالة تثبت ذلك ويأتي بإريس للاعتراف بشكل مباشر أمام السلطان.

ويقول ارطغرل لسعد الدين قبل المثول امام السلطان "هناك الكثير من الرؤس ستقطع والكثير من الحسابات ستسأل".

وفي قيامة ارطغرل الحلقة ١٠٦ يأسر تيتان حفصة وأصليهان بعدما نصب لهم علما بأن حغصة تكون حامل.ارطغرل يضطر لتسليم القلعة لتيتان مقابل الافراج عن اصليهان وحفصة.

ويوثق مسلسل قيامة ارطغرل حقبة من تاريخ ومجد الاتراك المؤسسين للخلافة العثمانية، وسيرة الغازي أرطغرل وصراعاته من الخونة والجواسيس، ومحاربته للبيزنطيين والمغول، في الوقت الذي كان فيه المسلمون بأمس الحاجة لقائد إسلامي كالفارس أرطغرل.ويواصل مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع عبر موقع النور قناة trt عرض حقبة من التاريخ العثماني، وسيرة جد مؤسس الدولة العثمانية أرطغرل ، ويحكي قيامة ارطغرل صراع أرطغرل مع البيزنطيين والمغول ،وتصديه للخونة والجواسيس.

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