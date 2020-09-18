تراند اليوم : ما هي السورة في القران التي تجلب الرزق وتمنع الفقر وتطرد الحسد

غزة/ الخليج 365

عليكم بقراءة القرآن الكريم فأنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه وعليه فأن لقرآن الكريم يحتوي على الكثير من السور التي تجلب الرزق وتمنع الفقر من المنزل وتطرد الحسد والمنجيات للإنسان واليوم سنقدم لكم معلومه هامة عن سور القرآن الكريم.

سورة تجلب الرزق

حياة الإنسان لا تخلو من المشاكل التي طالما تؤرق حياته وتجعله في عرضه للأزمات النفسية ولكن عليكم بقراءة القرآن فأنه ينجي قارئة يوم تقوم الساعة، وحدثنا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عن قراءة سورة البقرة في حديث قال” لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة”.

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يحثنا هذا الحديث على قراءة سورة البقرة في المنزل يومياً فأنها أطول سورة في سور القرآن الكريم وتمنع الشيطان والفقر من المنزل، كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ” عليكم بقراءة سورة البقرة فأن أخذها بركة، تركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة”.

فضل أية الكرسي

فأنها تمنع السحر ويفضل قراءتها 7 مرات يومياً وبعد كل صلاة فأنها تجلب الرزق وتقضي على الشيطان



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