تراند اليوم : هل حقاً توفي نجم باب الحارة عباس النوري "أبو عصام"

دمشق/ الخليج 365

نشرت عدد من المواقع المختصة بالفن ، نبأ وفاة الفنان السوري عباس النوري المشهور بأبو عصام بمسلسل باب الحارة ، الا ان زوجته الكاتبة عنود خالد نفت هذه الانباء.

وقالت خالد :" زوجي بخير والحمد لله والاشاعة المؤذية غير صحيحة والله يحميه ويحمي الجميع"

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وأكدت أن صاحب شخصية "أبو عصام" يستمتع حالياً بإجازة طويلة مع عائلته بعيداً عن أضواء الدراما، علماً أنه يطل عبر الشاشة الصغيرة خلال شهر رمضان بعمل واحد هو "ترجمان الأشواق".

وأبدت استياءها من مطلقي هذه الشائعات البغيضة التي تقلق الأهل والأصدقاء وتثير الجدل بين الناس

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