تراند اليوم : جيجي وبيلا حديد في عرض دعماً لـMetoo

لعل أبرز ما ميّز عرض Prabal Gurung الأخير ليس فقط أن جيجي حديد افتتحته بإطلالة ورديّة واختتمته شقيقتها بيلا بثوب طويل باللون البرغندي، ولكن أيضاً الرسالة الداعمة للنساء التي حملها العرض.

وطالت محمد حديد، والد عارضتي الأزياء الشهيرتين جيجي وبيلا، اتهامات اغتصاب، وجهتها ضده عارضة الأزياء ميراندا في.

وكان المصمم الأميركي النيبالي ذا الأصول النيبالية برابال غورونغ قدّم مجموعته الخاصة بخريف وشتاء 2018 ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة. وهي لفتت الحضور بغناها بالألوان والمشغولات الصوفيّة وتضمّنت 44 إطلالة تنوّعت بين أزياء النهار والإطلالات الخاصة بالمناسبات الليليّة.

بحث المصمم عن مصادر وحي لهذه المجموعة في أسلوب حياة قبيلة "موسو"Mosuo الصينيّة التي تُعتبر آخر المجتمعات الأموميّة في العالم، والمبنيّة حول دور المرأة الرئيسي في العائلة والمجتمع. كما استوحى من مجموعة من الناشطات الهنديّات المناهضات للعنف ضدّ المرأة، التي تحمل اسم Gulabi Gang، والمعروفة بارتدائها اللون الوردي تعبيراً عن مناهضة العنف الذي يطال النساء. أما النتيجة فجأت على شكل مجموعة من التصاميم غنيّة بالألوان والنقشات التي تحتفل بأهمية دور المرأة الرئيسي في المجتمع.

الكنزات الصوفيّة الكبيرة شكّلت الحاضر الأكبر في هذه المجموعة، وقد تزيّنت بالألوان والضفائر والريش. كما ظهرت الخلطات اللونية المبتكرة في الأزياء النهارية والتركيز على المخمل بشكل مكثّف في أزياء المناسبات.

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اللافت في نهاية العرض ظهور جميع العارضات وهنّ يحملن وروداً بيضاء دعماً لحملة #metoo العالمية المناهضة للتحرّش. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Prabal Gurung للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي:

جيجي حديد

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بيلا حديد

آشلي غراهام