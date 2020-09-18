تراند اليوم : ماسك الطماطم لإزالة الرؤوس السوداء بالبشرة كي تكوني أكثر جمالاً

غزة/ الخليج 365

خلطة الطماطم الطبيعية لعلاج مشكلة الرؤوس السوداء المزعجة لتتميزي ببشرة نضرة وخالية من المشاكل.

المكونات:

2 حبة طماطم ناضجة كبيرة

ملعقة زيت زيتون

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ملعقة عصير ليمون

طريقة التحضير:

قومي بنزع القشرة الرقيقة من حبات الطماطم ثم قومي بهرسها في إناء مناسب باستخدام شوكة.

ضعي باقي المكونات إلى خليط الطماطم وقلبي المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي القناع على المنطقة المصابة من بشرتك لفترة تترواح بين 15 و20 دقيقة ثم قومي بغسل بشرتك لتزيلي بقايا القناع.

كرري تلك العملية 3 مرات أسبوعيًا حتى تلاحظي نقاء بشرتك من الرؤوس السوداء