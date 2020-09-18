شكرا لبحثكم عن خبر شاب يعترف باغتصابه سيدة أمام ابنها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أقر شاب مصري باغتصابه سيدة سورية أمام ابنها تحت تهديد السلاح، داخل شقتها.
وكان المتهم قد أقدم على اغتصاب السيدة بعدما دفعها داخل شقتها وقام بتهديدها بسكين.
وأوضح المتهم أن المجني عليها بعدما انتهى من فعلته طلبت منه القدوم لمنزلها مرة أخرى، ليكتشف بعد ذلك أنها أعدت له كمين وأحضرت الشرطة لمنزلها ليتم القبض عليه في الحال.
وأصدرت الجهات المختصة قرارا بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي لازالت مستمرة.
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