شاهد: صورة الفنان كاظم الساهر مع زوجته الجديدة تشعل مواقع التواصل - ما حقيقتها

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، صورا للفنان العراقي كاظم الساهر مع فتاة تونسية.

وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إن الصورة الجديد الذي انتشرت بشكل واسع عبر تويتر هي صورة زوجة الفنان الجديدة، مما جعل الخبر ينتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل.

ونفت صحيفة النهار الاخبار المتداول حول زواج الفنان كاظم الساهر، مشيرة الى ان الفنان لم يفكر ابد بأزواج، موكد ان جميع الصور الذي تنشر لمعجبات كاظم الساهر في عيد احتفاله الذي صادف يوم 12 سبتمبر، في الايام السابقة.

والفنان كاظم الساه، مغنٍّ وملحن عراقي يحمل الجنسيتين الكندية والقطرية، هو كاظم جبار إبراهيم الساهر السامرائي الموصلي الولادة.

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ويعرف عنه بأنه لحن جميع أغانيه بنفسه حتى الآن باستثناء بعض الأغاني القليلة التي استعان فيها بملحنين آخرين. له ألقاب عديدة أهمها "سفير الأغنية العراقية" و"قيصر الأغنية العربية" الذي منحه إياه الشاعر السوري الراحل نزار قباني..