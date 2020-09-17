مصر: تفاصيل حبس اليوتيوبرز أحمد حسن وزوجته زينب

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، بأن النيابة العامة قررت حبس اليوتيوبرز المصري أحمد حسن وزوجته زينب أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد ان تم تقديم بلاغ من قيل وزارة التضامن بتهمة تعريض الطفل للخطر.

وقالت صحيفة اليوم السابق المصرية، إن نيابة البساتين استمعت لأقوال الإخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن في بلاغ مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته.

ومن جهته، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة..

وأضاف أن وحدة الرصد والاعلام الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلب في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفسها، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بمقطع فيديو لطفلة اليوتيوبرز المصري أحمد حسن وزوجته، حيث اظهر الفيديو تعنيف الطفلة بخرية، مما أثار جدلا واسعا بين النطاء بجمهورية مصر العربية مطالبين الجهات المعنية بحاسبتهم بالعقوبات القاسية لمنع تكرار مثل ذلك الفعل.