سبب وفاة الشاعر عادل محسن في العراق

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، عن وفاة الشاعر عادل محسن في مستشفى اليرموك الحكومي بالعاصمة بغداد؛ إثر معاناة طويلة مع المرض.

وذكرت،أن سبب وفاة الشاعر عادل محسن هو معاناته من مرض عضال، مشيرة إلى أنه انتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 60 سنة، عقب مسيرة فنية ناجحة.

وحسب المصادر، فإن الشاعر عادل محسن توفى في مستشفى اليرموك بعد أيام من عودته إلى العاصمة، منوهة إلى أنه كان يتلقى العلاج الفترة الماضية داخل مستشفى بيروت.

يذكر أن عادل محسن، واحد من أفضل الشعراء العراقيين السنوات الماضية، إذ كانت كلماته تحدث ضجة في الوسط الثقافي العربي؛ نظرا لتأييده الواسع لقضايا الشعوب المظلومة.

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ولد الشاعر عادل محسن عام 1960 ميلادي، إذ يعد أحد أبرز شعراء الأغنية العراقية بعد أن تلقى تعليمه الجامعة بجامعة بغداد سنة 1985 تحديدا في قسم كلية التربية.

وشارك عادل محسن في تقديم العديد من البرامج على المحطات الفضائية المحلية، في حين غنى من كلماته أفضل المطربين في بلاده والوطن العربي خلال الأعوام المنصرمة.

وكان عادل محسن قبل وفاته قد نقل إلى خارج العراق؛ من أجل تلقي العلاج اللازم، إذ لقي دعما ومساندة من زملائه الشعراء والمطربين الذين قدم لهم كلمات من ذهب، أدت لشهرتهم.

وخيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية عقب إعلان خبر وفاة الشاعر عادل محسن، إذ نعته قناة الشرقية والعديد من القنوات الفضائية المحلية والعربية الكبيرة.