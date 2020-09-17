تراند اليوم : diriliş osman izle 2 bölüm .. kuruluş osman 2 bölüm .. kuruluş osman 2. bölüm izle

diriliş osman izle 2 bölüm ، kuruluş osman 2 bölüm ، kuruluş osman 2. bölüm izle بثت قناة ATV التركية، مسلسل قيامة عثمان الحلقة 2 غير مترجمة للعربية، والتي شهدت أحداثاً مثيرة عقب إتهام عثمان بقتل تكيفور ، وتولي زوجته الحكم، فيما تنشب معركة ضارية داخل أرجاء القلعة عقب اختطاف إبنة عم المؤسس عثمان.

ويواصل عثمان محاولاته لكشف المؤامرة الداخلية التي تقودها زوجة الملك المقتول وحبيبها ولمعرفة الواقفين وراء قتيل ايبارس، وتقويض اتفاق الامن والتجارة.

أصليهان زوجة تيكفور ، تقوم بترأس قلعة يسار هي ومستشار تيكفور ، كما وتقوم فتاة الكنيسة مالهون خاتون ، بالبحث عن المخرج السري والأمانة المقدسة في القلعة بمساعدة الكاهن .

ويسعى عثمان للبحث عن مالهون حتى يتمكن من حل لغز مقتل تيكفور ، وفي نفس الوقت ، يتمكن جنود ومحاربي قلعة يسار من اختطاف ابن جوندار "آيغول" ، محاولين مساومة عثمان لتسليم نفسه ، فهل سيقوم عثمان بانقاذ آيغول ، أم ماذا؟.

بعد مقتل زعيم وقائد القلعة تيكفور ، حيث يتم الزج باسم "عثمان" وبقبيلة الكاي ، كمتهم أولى في مقتل تيفور ، خصوصاً بعد مشاهدة عثمان في اللحظات الأخيرة لتيفور داخل قلعة يسار .

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فيقوم مستشار تيكفور وأصليهان زوجة تيكفور ، بترأس قلعة يسار ويقررون توجيه صراع وحرب طاحنة مع قبيلة الكاي انتقاماً لمقتل زعيمهم.

حيث يتم احتجاز ابنة دوندور "آيغول" ، محاولين مساومة عثمان لتسليم نفسه، لكن آيغول ترفض ذلك وتطلب من عثمان عدم تسليم نفسه .

عثمان يسعى لفك قيد "آيغول" فيحاول الوصول لفتاة الكنيسة مالهون خاتون ، التي كانت تبحث عن المخرج السري والأمانة المقدسة في القلعة بمساعدة الكاهن .

حيث يعتقد عثمان أن الحل الوحيد في الوصول لمالهون خاتون، كما ويقوم عثمان بمساعدة المحاربي قبيلة الكاي بالافراج عن آيغول من قلعة يسار.

يذكر أن المنتج للمسلسل هو محمد بوزداغ ، المدير العام متين غوني ،المدير أحمد يلماز - فتحي بيرم، سيناريو، محمد بوزدا ، أتيلا إنجين ، أسلي زينب بيكر بوزداغ ، أوزان بودور،بطولة: أكيليا أوزكان ، إميل ديدي ، يغيت أوكان ، علي سنان دمير ،سيفكيت كابكينوغلو ، آيسن غورلر ، يسار أيدينلي أوغلو.