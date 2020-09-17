تراند اليوم : عروس بيروت 66 .. مسلسل عروس بيروت الحلقة 66 شاهد نت أونلاين

عروس بيروت 66 مسلسل عروس بيروت الحلقة 66 مشاهدة وتحميل مسلسل عروس بيروت الحلقة 66 الجديدة، ، ويحكي المسلسل قصة حب تجمع بين "فارس" (ظافر العابدين) الابن البكر لعائلة ضاهر و"ثريا" (كارمن بصيبص) المغنية التي نشأت في حضن خالتها إثر وفاة والديها ضمن مسلسل "عروس بيروت"، ويدور في إطار اجتماعي يحمل الكثير من التشويق، يرصد العمل العلاقات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة الواحدة، وقصص الحب المفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة.

وتدور أحداث العمل بين مدينة جبيل اللبنانية والعاصمة بيروت حول عائلة ضاهر الثرية التي تعتبر واحدة من أكثر العائلات عراقة وأصالة في المدينة، وتتكوّن من السيدة ليلى (تقلا شمعون) وأبنائها فارس وخليل (جو طراد) وهادي (فارس ياغي) وجاد (جاد أبو علي). ويضيء على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلاً. قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.

الجدير بالذكر أن العمل يعرض على قناة MBC4 في خمسة مواعيد أسبوعياً، كما تتولى عرضه "MBC العراق"، ثم تعرضه في اليوم التالي MBC1.

• يعرض مسلسل "عروس بيروت" على MBC4، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:00 ليلاً بتوقيت السعودية.

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• كما يعرض "عروس بيروت" على "MBC العراق" في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 11 ليلاً بتوقيت العراق، وعلىMBC1 في اليوم التالي في تمام الساعة 02:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 05:00 بعد الظهر بتوقيت السعودية.

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