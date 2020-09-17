تراند اليوم : نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة التعاقد 2019 ..( drive ) نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2019

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الاكاديميات التي أعلنت عن نتائجها حتى الآن : (11 أكاديمية جهوية)

✅أكاديمية مراكش آسفي

✅أكاديمية بني ملال خنيفرة

✅أكاديمية فاس مكناس

✅أكاديمية سوس ماسة

✅أكاديمية درعة تافيلالت

✅أكاديمية الدار البيضاء سطات

✅اكاديمية العيون الساقية الحمراء

✅اكاديمية جهة كلميم وادنون

✅اكاديمية جهة تطوان الحسيمة

✅اكاديمية الرباط سلا القنيطرة

✅اكاديمية الشرق

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الاكاديميات المتبقية:

اكاديمية الداخلة واد الذهب

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نتائج الاختبار الكتابي لمباراة توظيف أطر الأكاديميات نونبر 2019

لوائح المترشحات والمترشحين المدعوين لاجتياز الاختبارات الشفوية لمباراة توظيف أطر الأكاديميات نونبر 2019.

نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2019 2020 لوائج المقبولين للشفهي alwadifa من خلال ( الرابط التالي ) .

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