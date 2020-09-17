تراند اليوم : تردد قناة المجد للقران الكريم على النايل سات

تردد قناة المجد للقران الكريم على النايل سات ، قناة المجد للقرآن الكريم هي إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية، وهي قناة متخصصة في بث، تلاوة القرآن الكريم بمشاركة عدد كبير من القراء يفوق المئة من جميع أنحاء العالم الإسلامي وتكون التلاوة مصحوبة بمعاني الكلمات أو التفسير الميسر أو ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية أو الفرنسية. وتبث قناة المجد للقرآن الكريم من القاهرة.

قناة المجد للقرآن الكريم هي إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية، وهي قناة متخصصة في بث[؟] تلاوة القرآن الكريم بمشاركة عدد كبير من القراء يفوق المئة من جميع أنحاء العالم الإسلامي وتكون التلاوة مصحوبة بمعاني الكلمات أو التفسير الميسر أو ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية أو الفرنسية. وتبث قناة المجد للقرآن الكريم من القاهرة.

وتعتمد على التنوع الثري لمادة القرآن الكريم من تلاوات وعلوم وفنون، فتعرض القناة مثلاً في باب التلاوات: قراءَات لمشاهير القراء والأصوات المتميزة إضافة إلى الأصوات الناشئة وأصوات البراعم ليتكون لجماهير المسلمين ولأول مرة مصحف مرئي.

كما تعتني القناة بنشر أحكام القرآن بأسلوب علمي مبسط جمع بين تقنية الجرافيكس المتميزة وأسلوب العرض الترفيهي، كأمثال القرآن وأسباب النزول والآيات الكونية والعلمية.

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و من أبرز برامج القناة هو برنامج كرتون أحكام القرآن الذي أُعِدَّ بواسطة الرسوم المتحركة لتقريب الأحكام للصغار قبل الكبار.

كما تعرض القناة سلسلة من الأفلام الوثائقية المتميزة كتاريخ الكتابة على الألواح والمخطوطات وتاريخ كتابة القرآن، وغير ذلك من البرامج التي تثري معلومات المشاهد وتقرب إليه المعلومة والحكم الشرعي. ويدير هذه القناة الشيخ وجدي الغزاوي وأغلقت القناة بسبب الإفلاس المالي ولما عرضه شيخها وجدي العزاوي من برامج تهاجم السلطة السعودية في رمضان عام 1432 هـ في برنامج ( فضفضة ).

من برامج القناة

بالإضافة إلى رواية حفص عن عاصم فإن القناة تبث عددًا من التلاوات بروايات أخرى في برنامج التلاوات المتواترة.

قراء ظهرت تلاواتهم على القناة[عدل]

abudujana elradi

إبراهيم الأخضر

أبو العينين شعيشع

احمد أبو زيد

احمد خليل شاهين

أحمد علي العجمي

أحمد عيسى المعصراوي

احمد نعينع

الدوكالي محمد العالم

العشري عمران

أبوالعيون الكوشي

إسلام الراضي

حسن الحسيني

زكي داغستاني

سعد الغامدي

سعود الشريم

شيخ بن أبي بكر الشاطري

صلاح الهاشم

طارق إبراهيم

عادل كلباني

عبدالباري الثبيتي

عبدالباري محمد

عبد الباسط عبد الصمد

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عبد الخالق علي

عبد الله خياط

عبد الله المطرود

عبد الله بصفر

عبد الرحمن السديس

عبد الرشيد صوفي

عبد الرزاق الدليمي

عبد الفتاح الشعشاعي

عبد المحسن القاسم

عبد المنعم عبد المبدئ

عبد الهادي كناكري

عبد الودود مقبول حنيف

علي بن عبد الرحمن الحذيفي

علي السويسي

علي جابر[؟]

عيسى العجمي

فارس عباد

قدري محمد عبد الوهاب

محمد أبو سنينة

محمد المحيسني

محمد أيوب

محمد جبريل[؟]

محمد رفعت

محمد عبد الكريم

محمد صالح أبو زيد

محمد فاروق منسي

محمد صديق المنشاوي

محمد محمود الطبلاوي

محمود علي البنا

محمود خليل الحصري

محمود صديق المنشاوي

مشاري العفاسي

مصطفى إسماعيل

مصطفى غربي

هاني الرفاعي

ياسر المزروعي