تراند اليوم : تردد قناة المجد للقران الكريم على النايل سات

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تردد قناة المجد للقران الكريم على النايل سات ، قناة المجد للقرآن الكريم هي إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية، وهي قناة متخصصة في بث، تلاوة القرآن الكريم بمشاركة عدد كبير من القراء يفوق المئة من جميع أنحاء العالم الإسلامي وتكون التلاوة مصحوبة بمعاني الكلمات أو التفسير الميسر أو ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية أو الفرنسية. وتبث قناة المجد للقرآن الكريم من القاهرة.
قناة المجد للقرآن الكريم هي إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية، وهي قناة متخصصة في بث[؟] تلاوة القرآن الكريم بمشاركة عدد كبير من القراء يفوق المئة من جميع أنحاء العالم الإسلامي وتكون التلاوة مصحوبة بمعاني الكلمات أو التفسير الميسر أو ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية أو الفرنسية. وتبث قناة المجد للقرآن الكريم من القاهرة.
وتعتمد على التنوع الثري لمادة القرآن الكريم من تلاوات وعلوم وفنون، فتعرض القناة مثلاً في باب التلاوات: قراءَات لمشاهير القراء والأصوات المتميزة إضافة إلى الأصوات الناشئة وأصوات البراعم ليتكون لجماهير المسلمين ولأول مرة مصحف مرئي.
كما تعتني القناة بنشر أحكام القرآن بأسلوب علمي مبسط جمع بين تقنية الجرافيكس المتميزة وأسلوب العرض الترفيهي، كأمثال القرآن وأسباب النزول والآيات الكونية والعلمية.
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و من أبرز برامج القناة هو برنامج كرتون أحكام القرآن الذي أُعِدَّ بواسطة الرسوم المتحركة لتقريب الأحكام للصغار قبل الكبار.
كما تعرض القناة سلسلة من الأفلام الوثائقية المتميزة كتاريخ الكتابة على الألواح والمخطوطات وتاريخ كتابة القرآن، وغير ذلك من البرامج التي تثري معلومات المشاهد وتقرب إليه المعلومة والحكم الشرعي. ويدير هذه القناة الشيخ وجدي الغزاوي وأغلقت القناة بسبب الإفلاس المالي ولما عرضه شيخها وجدي العزاوي من برامج تهاجم السلطة السعودية في رمضان عام 1432 هـ في برنامج ( فضفضة ).
من برامج القناة
بالإضافة إلى رواية حفص عن عاصم فإن القناة تبث عددًا من التلاوات بروايات أخرى في برنامج التلاوات المتواترة.
قراء ظهرت تلاواتهم على القناة[عدل]
abudujana elradi
إبراهيم الأخضر
أبو العينين شعيشع
احمد أبو زيد
احمد خليل شاهين
أحمد علي العجمي
أحمد عيسى المعصراوي
احمد نعينع
الدوكالي محمد العالم
العشري عمران
أبوالعيون الكوشي
إسلام الراضي
حسن الحسيني
زكي داغستاني
سعد الغامدي
سعود الشريم
شيخ بن أبي بكر الشاطري
صلاح الهاشم
طارق إبراهيم
عادل كلباني
عبدالباري الثبيتي
عبدالباري محمد
عبد الباسط عبد الصمد
عبد الخالق علي
عبد الله خياط
عبد الله المطرود
عبد الله بصفر
عبد الرحمن السديس
عبد الرشيد صوفي
عبد الرزاق الدليمي
عبد الفتاح الشعشاعي
عبد المحسن القاسم
عبد المنعم عبد المبدئ
عبد الهادي كناكري
عبد الودود مقبول حنيف
علي بن عبد الرحمن الحذيفي
علي السويسي
علي جابر[؟]
عيسى العجمي
فارس عباد
قدري محمد عبد الوهاب
محمد أبو سنينة
محمد المحيسني
محمد أيوب
محمد جبريل[؟]
محمد رفعت
محمد عبد الكريم
محمد صالح أبو زيد
محمد فاروق منسي
محمد صديق المنشاوي
محمد محمود الطبلاوي
محمود علي البنا
محمود خليل الحصري
محمود صديق المنشاوي
مشاري العفاسي
مصطفى إسماعيل
مصطفى غربي
هاني الرفاعي
ياسر المزروعي