تراند اليوم : فيديو رقص هند القحطاني على أنغام أغنية "اللى باعنا"

فيديو رقص هند القحطاني ، والذي أظهر هند القحطاني المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية ب مقطع ترقص به عبر سنابها ،بالرغم أنها ستل ما ضرت أحد ولا تؤذي أحد، إلا أن الكثير من المستشرفين مستاء من تصرفاتها المراهقة حسب تعبيرهم .

ورقصت هند القحطاني على على أنغام أغنية "اللى باعنا" للنجم راغب علامة، وذلك ضمن سلسلة من الفيديوهات والمنشورات التى تعمدت من خلالها استفزاز مواطنيها فى المملكة – بحسب نشطاء على تويتر.

الفيديو الأخير للقحطانى اعتبره سعوديون أنه يخالف تقاليد المجتمع السعودى، ما دفع البعض بمطالبة إياها بحذف اسم قبيلتها، وعدم ظهورها على أنها مواطنة سعودية، لكنها كتبت تعليقا تفتخر فيه بقبيلتها وحسبها.