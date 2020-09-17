تراند اليوم : حياة عائلة بريطانية تتحول الى جحيم بسبب رأس دمية ( صور )

لندن - الخليج 365

لم تدرك الأم البريطانية "لارني كلارك"، أنها عندما استعانت برأس دمية ليساعد طفلها على النوم ستحيل حياتها وحياة رضيعها الى جحيم.

فقد نشر موقع بريطاني متخصص في شؤون الأسرة والمجتمع قصة هذه المرأة 22 عاما من مدينة ساندرلاند، نقلا عن صفحتها عبر موقع "الفيسبوك".

وبحسب موقع "يوني لاد"، فالقصة بدأت بشكوى الأم "كلارك" في تدوينة على موقع "فيسبوك" شرحت فيها أنها تعاني عند محاولتها جعل رضيعها هاري (14 شهرًا) ينام؛ خاصة أنه لا ينام إلا إذا شد شعرها ويظل يفعل هذا لوقت طويل حتى يستغرق في النوم، عندها تستطيع الأم سحب شعرها من بين أصابعه، وأنها أصبحت تعاني من الصداع بسبب شد هاري لشعرها.

ما كان من الأم إلا أن تبحث عن بديل لها، فأحضرت لرضيعها رأس دمية بشعر طويل لكن ما لم يكن بالحسبان أنّ رضيعها "هاري" تعلق برأس الدمية والتي أسماها "بابا"، حيث إنّ الرضيع كان لا يتناول طعامه إلا بصحبتها، ولا ينام ظهرًا أو ليلًا إلا بوجودها، وعندما يخرج مع أمه لا يخرج دون أن يصطحب معه "بابا"، وأصبحت الأسرة والأصدقاء والجميع يسألون الأم عن هذا الرأس الغريب الذي دائمًا يكون بصحبة رضيعها.

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بدأت الأم تشعر أنّ هذا الرأس أصبح جحيمًا حقيقيًّا في حياتها، فإذا حاولت أن تبعده عن رضيعها يظل الرضيع يصرخ ويبكي حتى تعيده إلى حضنه، وهو لا يتركه ليلًا ولا نهارًا، لدرجة أنه أصبح مهووسًا به.

وفي النهاية أصبحت هذه الدمية كالكابوس في حياة كلارك، وترغب في التخلص منها بأية طريقة؛ لكنها لا تدري كيف لأنّ رضيعها يبكي بشدة اذا أخذتها من بين يديه، ومازالت تبحث عن حل.











