تراند اليوم : هيفا لهذا تزوجت رجلًا يكبرها بسنوات

نشرت الممثلة البحرينية هيفاء حسين صورة جديدة لها مع زوجها المخرج الاماراتي حبيب غلوم الذي تعشقه كثيرًا وتحترمه وتعتبره كل حياتها.

أحدهم انتقد اختيارها، وسألها كيف تستطيع الزواج من رجل يكبرها بسنوات كثيرة “وقد أبوها”

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لم تتجاهل التعليق بل ردّت عليه بأسلوب راقٍ جدًا بعيدًا عن السخرية، وتحدّثت عن زوجها الذي يشعرها كأنها ملكة.

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وكتبت: “متزوجة واحد مخليني ملكة.. يحترمني ويقدر مشاعري ويحسسني بكياني كزوجة وامرأة في حياته متزوجة واحد محسسني بسعادة مالها مثيل.. متزوجة رجل بمعنى الكلمة”

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وتابعت: “متحمل للمسئولية وما عمري حسيت نفسي وحيدة وما عندي رجل يكون سند لي.. هذا هو الرجل الحقيقي مو بالعمر ولا بالشكل انما بالفعل”