تراند اليوم : هيفا وهبي نشرت الحقيقة ومعتصم النهار كيف تصرّف من رأسه؟

نشر الممثل السوري معتصم_النهار الذي اشتهر بجماله أكثر من موهبته، بوستر مسلسل “أسود فاتح” وكان اللافت أن صورته أكبر من صورة الممثل المصري أحمد_فهمي الذي يسبقه بأشواط كثيرة.

لم ينشر أي من أبطال العمل البوستر الذي نشره معتصم، أما الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي نشرت البوستر الرسمي للمسلسل الذي جاء مغايرًا للبوستر الذي نشره معتصم.

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البوستر الرسمي أعطى كل حقٍ حقه، وأبطاله هيفا، أحمد_فهمي وشريف سلامة ومن بعدهم الممثلة المصرية روجينا ومن بعدها معتصم.

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ونسأل كيف تصرّف معتصم من رأسه؟ وكيف نشر الإعلان دون التأكد ما إذا كان الرسمي أم لا؟

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أبطال “أسود فاتح” استخدموا البوستر الرسمي بينما معتصم حذف الخطأ والصورة، لكن ليس قبل أن نحتفظ بها، وأعاد نشر الإعلان الأساسي وليس المفبرك الذي أساء لأحمد فهمي ومكانته بالنجومية أو العمل والتراتبية.