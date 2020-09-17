إليسا تهنئ أصالة بألبومها الجديد.. والأخيرة: اليوم تعرفت على السعادة

هنأت المطربة اللبنانية إليسا، يوم أمس الاربعاء، زميلتها أصالة على إصدار ألبومها الجديد "لا تستسلم"، وذلك خلال تغريدة شاركتها على صفحتها الرسمية "تويتر".

وكتب إليسا عبر صفحتها على توتير، "حبيبتي أنتي تستحقين كل خير... مبروك ألبومك الجديد"، لترد أصالة عبر تغريدة قائلة "مو عارفة منّ وين أبدأ بالشّكر والامتنان مو عارفة عبّر عنّ عظيم فرحي.. وكأنّني اليوم تعرّفت على السّعادة المُطلقة.. ‫لاتستسلم". حسبما أورد موقع "الوطن"

ويذكر أن ألبوم أصالة الجديد، يضم 20 أغنية خليجية، وهم "لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويامثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتلك، ودروب الأماني".