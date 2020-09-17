تراند اليوم : شاهد .. أول رد للفنانة دانا جبر بعد فضيحة صورها الفاضحة

خرجت الفنانة السورية دانا جبر، عن صمتها لأول مرة، وردت على انتشار صورها الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "ليس مهماً ما هو الذي تم سرقته من هاتفي، المهم هو الخصوصيات التي انتهكت دون وجه حق".

وكشفت دانا أن الكثير من الرسائل التي وصلتها، طالبتها بالانتحار واعتزال التمثيل، مضيفة: "أريد الرد عليهم بأنني أخاف الله أكثر منهم".

وأكدت دانا أنها لن أصمت وستأخذ حقها ممن قام بتسريب صورها بالقانون، منوهة إلى أن أغلبهم تركيب و”فوتوشوب”.

ولجأت الفنانة جبر بعد تسريب صورها، إلى الجهات القضائية المختصة ضد من اخترق هاتفها وقام بتسريب الصور.

وذكرت صُحف فنية أن الشكوى التي تقدمت بها دانا جبر تم تحويلها إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في سوريا، وأصبحت لدى الجهاز الأمني خيوطاً حول المتورطين في القضية.

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وأشارت المعلومات إلى أن الصور التي تم تسريبها لدانا جبر كانت عادية جداً، لكن البعض قام بفبركتها وتركيبها على أفلام خادشة للحياء، مع إخفاء هوية الممثلات الإباحيات الحقيقية.

ونقل موقع "الفن"، عن مصدر مُطلع بالأمر، أن صفحات ومواقع على شبكة الانترنت فرضت رسوماً وشروطاً للحصول على الصور، بعد إيهام المتابعين أن ثمة فضائح فيها، وأن ما يحدث مؤامرة دبرها بعض الأشخاص للنيل من ممثلات سوريا، وليس من دانا جبر وحدها، وأن الممثلة السورية هيا مرعشلي من بين الأهداف. حسبما أورد "وطن".

وكان الشخص المجهول الذي نشر الصور مخلة لدانا جبر، على مواقع التواصل ، قد صعد تهديده ضدها متوعدا بنشر مقاطع جنسية صريحة لها.

وشن الكثيرون من النشطاء والجمعيات النسوية والمغردون حملة شرسة على الابتزاز التي تعرضت لها الممثلة السورية وتفاعلوا بشكل واسع خلال وسوم تضامنية معها.