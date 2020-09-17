تراند اليوم : هذا ما فعلته تايلور سويفت لإنقاذ إحدى معجباتها.. رائع!

وكالات/الخليج 365/

فاجأت النجمة العالمية تايلور سويفت العالم بقرار إنساني مميّز، بتحملها مسؤولية إحدى معجباتها المشردة في الشارع.

وأشار موقع glamour إلى أن النجمة البالغة من العمر 28 عاماً اشترت لمعجبتها ستيفاني منزلاً وذلك بعد أن اكتشفت أنها بلا مأوى وحامل، وفي الوقت نفسه فقد صديقها عمله وهو ما جعل حياتها صعبة.

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وقد انتشر الخبر عبر الصحف العالمية بعدما نشرت الشابة على تطبيق خاص بتايلور سويفت يحمل اسم "The Swift Life" كامل القصة، لافتة الى أن نجمتها المفضلة ساعدتها بأصعب فترة تمر عليها.

وأكدت أنها كانت لمدة 8 أشهر من حملها بلا مأوى، فأنقذتها سويفت وقدمت لها منزل واشرت لها كل احتياجات طفلها.

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