تراند اليوم : ارطغرل 100 موقع النور : قيامة ارطغرل الحلقة 100 .. مسلسل ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 100 : مقتل اريس

قيامة ارطغرل الحلقة 100 موقع النور : بعد انتظار وترقب بثت قناة "تي آر تي 1" (TRT1) التركية الرسمية الحلقة 100 في الجزء الرابع من المسلسل التركي "قيامة أرطغرل" الذي يلقى شهرة ومتابعة كبيرتين داخل وخارج تركيا.ومسلسل قيامة أرطغرل، هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من الأتراك الأوغوز المسلمين، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

والمسلسل من فكرة الكاتب التركي محمد بوزداغ، واللغة المستخدمة هي اللغة التركية وترجم إلى اللغة العربية، وسجل أعلى مشاهدات في الوطن العربي.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اصطحب معه أثناء زيارته لعدد من الدول العربية مجموعة من أبطال المسلسل ممن يحظون بالإعجاب والشعبية.

ويبدي كل من الرئيس التركي ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، دعمهما لهذا النوع من المسلسلات، من خلال زياراتهما المتواصلة لمواقع التصوير. وأشاد أردوغان بالمسلسل التاريخي، وأكد أنه يحظى باهتمام الجميع وإعجابهم، صغاراً وكباراً، وأن أفراد أسرته أيضاً يتابعونه من كثب.

وتفاعل العرب مع المسلسل بشكل كبير وصل إلى حد الحزن الشديد وتقبل العزاء في وفاة أحد أبطاله خلال أحداث المسلسل.

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وفي أحداث ارطغرل 100 يعود أرطغرل وجنوده إلى القبيلة ويذهبون للقلعة ويشاهدون عين اريس ،ويخوضون معركة مع جنود اريس بعدما نجحو بالدخول للقلعة متخفين ويحررون غوندوز .

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اريس يغضب عندما يعلم بان ارطغرل داخل القلعة ويخرج برفقة تيتان للمشاركة في القتال حيث يشهد مقتله.

وفي اتجاه أخر يتعرض تورفت لهجوم من رجال بهادير حيث يتم أسره،اصليهان تجتمع بالقبيلة وتخبرهم بخطة ارطغرل تجاه قلعة اريس.