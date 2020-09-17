تراند اليوم : أخيراً... علا الفارس تكشف هوية وجنسية زوجها

وكالات_الخليج 365/

عبر حسابها على السناب شات، ظهرت الإعلامية والممثلة الأردنية علا الفارس برفقة والدتها في السيارة، حيث كانتا تتحدّثان عن موضوع زواجها وحياتها الشخصية، وقد فاجأت علا المتابعين بالقول: "أنا متزوّجة شغلي".

والدة علا في سلسلة مقاطع فيديو إنتشر عبر مواقع السوشيال ميديا، قالت: "بنتي مش ملحقه ع معجبين وايميلات بس لسه قلبها مادق عشان تتزوج"، ووصفتها فيما بعد أنّها مثل العصفور تحب السفر والرحلات والعمل.

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والمفاجأة الأكبر كانت عندما ردّت علا بالقول: "لن أتزوّج إلّا من طينة بلادي ايش ماكان يكون"، ولكنّها عادت ونوّهت بالقول أنّ معظم العرسان الأردنيين الذين يتقدّمون لها، يطلبون منها أن تمكث في المنزل وتترك عملها، وهذا ما يجعلها تفكّر في ألّا تتزوّج الآن، لأنّها سعيدة بعملها.

وعلى صعيدٍ آخر، كانت علا قد أعلنت لمتابعيها والجمهور عن أنّ عودتها إلى الشاشة في تقديم البرنامج، ستكون بالتزامن مع الإحتفالات بالعيد الخامس والعشرين لمجموعة MBC، حيث ستطلّ ضمن أحد البرامج الخاصة بالإحتفالية.

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