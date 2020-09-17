تراند اليوم : هزة أرضية تضرب السعودية

الرياض - الخليج 365

سجلت محطات الرصد الزلزالي في السعودية هزة أرضية بقوة ٣ درجات على مقياس ريختر في تمام الساعة ٩:٤٧ صباح الأثنين، شمال مدينة النماص بمسافة ٢٤ كيلومترا. ولم تتلق فرق الدفاع المدني أي بلاغات حتى الآن.

وتشهد محافظة النماص نشاطا زلزاليا مستمرا، وضربته عدة هزات متتالية خلال الأشهر الأخيرة.وفي ١٠ نوفمبر/تشرين الثاني، سجلت محطات الشبكة الوطنية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للرصد الزلزالي، هزة أرضية خفيفة بقوة ٢.٧ درجة على مقياس ريختر، شمال مدينة النماص، بمسافة ١٤ كيلومتراً، وشعر بها سكان المنطقة.

ويوم ٨ نوفمبر، رصدت هيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية على بعد ٢١ كيلومترا شمال النماص بقوة ٢.٧ درجة على مقياس ريختر.وفي ٤ نوفمبر، رُصدت هزة أرضية على بعد ١٣ كيلومترا شمال من محافظة النماص بقوة ٣ درجات على مقياس ريختر وووقعت الهزة على عمق ٥.٤ كيلومترا.

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ويوم ٣ نوفمبر، ضربت هزة على بعد ١٦ كيلومترا شمال المناص بقوة ٤ درجات على مقياس ريختر وعلى عمق ٩.١ كيلومترا، وشعر بها سكان مدينة النماص وبعض محافظات منطقة عسير.

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"العربية نت"