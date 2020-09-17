تراند اليوم : شيخ أزهري يرد على وصف شيرين رضا أصوات المؤذنين بـ«الجعير»

القاهرة - الخليج 365

أدان الدكتور حذيفة المسير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، هجوم الفنانة شيرين رضا على صوت المؤذنين، بعد أن وصفته بـ«الجعير».

وقال «المسير»، في مقابلة لبرنامج «عم يتساءلون»، على قناة «LTC»، مساء الأحد: «لو افترضنا أن القضية حق فالوسيلة باطل».

وأضاف أن «الوصف غير مؤدب في التعامل مع هذه القضية»، موضحًا أن «الآذان نوعان، آذان للنفس، وآذان للغير، والثاني يحتاج إلى حسن الصوت وحسن الأداء لجذب الغير إلى العبادة».

وأوضح أنه «ليس من حق أحد التجاوز في الحديث بحجة وجود خطأ نريد تصحيحه»، مشددًا على ضرورة تدريب المؤذنين لتحسين أدائهم.

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وشنت الفنانة شيرين رضا، الجمعة، هجومًا على بعض المؤذنين في المساجد، ووصفت أصواتهم بـ«الجعير»؛ مضيفة أنها «ترى طريقتهم مرعبة للأطفال»، مطالبة بـ«وضع قرار لتوحيد الآذان في المساجد، كي لا يُفزع السائحون».

وكما رفضت الفنانة ذبح الأضحية في الشوارع احتفالاً بعيد الأضحى، وقالت: “ليس من الطبيعي أن أشتري أضحيه وأجعل الطفل يعتاد عليها يومين ويعتبرها صديقا له، ثم أذبحه أمام عينه فهذه الأسباب تجعل منه شخص دموي في المستقبل”.