تراند اليوم : إيقاف ممثل خليجي بعد إساءته للسعوديات

الرياض_الخليج 365/

أعلن المستشار والمشرف العام على الخدمات الإلكترونية والمتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والاعلام هاني الغفيلي؛ إيقاف إبراهيم صالح؛ عن الظهور الإعلامي لمخالفته نظام المطبوعات والنشر، وعدم التزامه بالسياسة الإعلامية بالمملكة العربية السعودية.

وقال “كما تمّت إحالته إلى لجنة المخالفات الإعلامية المختصّة؛ لاتخاذ اللازم نظاماً بشأن المخالفة”.

Advertisements

وكان إبراهيم صالح؛ قد نشر فيديو في أحد البرامج أساء فيه للسعوديات.

يُشار إلى أن وزير الإعلام أصدر قبل أسبوعين تعليمات تقضي بمنع بث أيّ مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة أو أيّ فئة أخرى.

اقرأ أيضاً