تراند اليوم : دنيا بطمة والدوزي يثيران الجدل بفيديو في الشارع... شاهدوا ماذا فعلت!

بعد جدل كبير عن الخلاف بين النجمين دنيا بطمة وحفيظ الدوزي بسبب ديو مشترك، أعاد الجمهور انتشر مقطع قديم لهما في الشارع.

وأعاد جمهور بطمة نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيه بطمة بمكياج قوي وشعر كيرلي، وصورت معها الدوزي وباقي أصدقائهم خلال تنقلهم في الشارع وعلقوا عليه: "مع احلى صديق وأخ فنان خفيف على القلب ومتواضع ما شاء الله عليه الله يحفظوا لجمهوري".

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تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع القديم، الذي صورته بطمة بنفسها ونشرته على "سناب شات" لتعلم الجميع بتصوير كليب لديو بعنوان "غير قولي ليا"، والتي لم يبصر النور حتى الساعة.

وكان المطرب المغربي كشف في وقت سابق عن سر خلافه مع مواطنته، بأنه حصل بسبب الديو الذي تم تصويره منذ أكثر من عام تقريباً ولم يفرج عنه بعد، رغم أن الأغنية فيها جميع عناصر النجاح صورة ولحناً وكلمة، بحسب قوله.

بدورها، رأت بطمة أن سبب الخلاف يعود الى طلبها باستبدال بعض المقاطع مما جعله يضع شروطاً مقابل أي تغيير، وهي شروط ينبغي تطبيقها من طرف فريق العمل الشيء الذي لم توافق عليه شركة إنتاج دنيا بطمة وبالتالي تأجل طرح الأغنية في انتظار تسوية هذا الخلاف.