تراند اليوم : تفسير مناخ "لعبة العروش" غريب الأطوار!

وضع العلماء نظرية تشرح المواسم الغريبة والطويلة، حيث يمكن أن يستمر الصيف لسنوات، في عالم الدراما الخيالية "لعبة العروش".

ويمكن تفسير هذه الظاهرة من خلال ما يسمى بـ "تراجع" ميل محور الدوران للكوكب، كما يدور حول الشمس. ويمكن أن يحدث هذا الأمر بطريقة تشبه ميل نصف الكرة الأرضية نحو الشمس دائما، كما يقول العلماء.

واستخدم باحثون من جامعة بريستول وكارديف وساوثاميتون، نموذجا لمحاكاة مناخ مسلسل لعبة العروش. ووجدوا أن الجدار الجليدي الشهير في المسلسل، لديه مناخ شتوي مماثل لمناخ لابلاند في فنلندا.

أما القلعة الشهيرة "كاستيرلي روك" معقل آل لانيستر، فتستقطب مناخا مماثلا لهيوستن وتكساس وتشانغشا في الصين.

وقال البروفيسور دان لونت من كلية الدراسات الجغرافية بجامعة بريستول: "نظرا لأن النماذج المناخية تستند إلى عمليات علمية أساسية، فإنها ليست قادرة على محاكاة مناخ الأرض الحديثة فحسب، بل يمكن أيضا تكييفها بسهولة لمحاكاة أي كوكب، حقيقي أو خيالي، طالما أن المواقع والارتفاعات القارية الأساسية وأعماق المحيطات معروفة".

اقرأ أيضاً

Advertisements

كما وضع الباحثون نموذجا للاحتباس الحراري العالمي الذي قد يحدث إذا ما تضاعفت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، بسبب زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان الناتجة عن نيران التنانين الموجودة في المسلسل.

وتقدر النتائج ارتفاع نسبة الحرارة المحتملة بمعدل 2.1 درجة مئوية، نتيجة مضاعفة كمية أكسيد الكربون، وتتراوح هذه النسبة بين 1.5 و4.5 درجة مئوية، المتوقعة من قبل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC).

وقال البروفيسور كاري لير، من جامعة كارديف: "هذا العمل يدل على المرح قليلا، ولكن له جانب خطير، حيث تحاكي نماذج المناخ العمليات الفيزيائية الحقيقية التي تعمل على تبريد ورفع حرارة المناخات".

وأجريت المحاكاة النموذجية الفعلية على الحواسيب الفائقة في المركز المتقدم لبحوث الحوسبة في جامعة بريستول.