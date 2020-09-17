تراند اليوم : الهند.. ذيل طويل يجعل صاحبه معبودا!

وكالات/ الخليج 365/

اعتبر أهالي إحدى القرى في الهند، الطفل كريشنا ياداف البالغ من العمر 3 سنوات إلها، لامتلاكه ذيلا كالقرود في أسفل ظهره!

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أصبح الطفل مقصدا للناس القادمين من جميع أنحاء البلاد لتلقي بركاته، ويعتقد كثيرون أنه يجسد "باجرانغبالي"، إله الهندوس.

وكان الطفل قد ولد بكتلة لحم في جسمه، والتي نمت إلى ذيل حقيقي مع مرور الوقت، ولكن عائلته ترفض قطعها، خوفا من أن يكون فألا سيئا.

وقال والده رامسوندار ياداف: "أظن ربما إنها نعمة الله، ربما يجسد في الواقع إله القرد".

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وعلى الرغم من أن العديد منهم قد أشاد به كرمز إلهي، هناك تفسير علمي بحت وهو أن هذا الذيل يرجع لخلل معروف باسم "سبينا بيفيديا"، وهو عبارة عن خلل ينتج عن مشكلة في مرحلة النمو المبكرة للجنين، عندما لا تنغلق بعض فقرات الظهر على أنبوب الأعصاب المركزي.

ويعتقد الخبراء أنه يحدث بسبب نقص حمض الفوليك قبل الحمل وفي الأسابيع الأولى من الحمل.