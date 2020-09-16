تراند اليوم : فيديو هدير الهادى الاباحى ..+18 فيديو هدير الهادي والشيمي كامل وبدون حذف

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي بمقطع فيديو هدير الهادى الاباحى ، والذي أظهر هدير الهادى والشيمي وهم في أوضاع جنسية مخلة بالادب ، ففي أولى مقاطع الفيديو الخاصة بالمذكور ة هدير الهادي والشيمي ظهرت الاخيرة في ملابس شبه عارية.

فيديو هدير الهادي والشيمي مشاهدة وتحميل فيديو هدير الهادي والشيمي بدون حذف وبدأت القصة عند نشر ت هدير مقطع فيديو يظهرهم وهم يقومون باعمال جنسية الأمر الذي أثار جدلاً وغضباً واسعاً في مصر.

وتصدر " فيديو هدير الهادي والشيمي" المخل التريند في مصر، ومواقع التواصل الإجتماعي في العالم العربي منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

وتم القبض على هدير الهادي وهي في شقة تجهز فيها فيديوهات مخلة بالأدب على تطبيق التيك توك، وتحرض على الفسق والفجور وممارسة أعمال منافية للآداب العامة وتسئ لقيم الأسرة المصرية، والأعراف والقوانين.

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ونشرت قبل حبسها هدير الهادي مقطع فيديوهات عبر حسابها الشخصي، وظهرت من خلال الفيديو بشكل غير لائق بالذوق العام تعرض ثديها للمشاهدين، مما تسبب في إستياء مغردون موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

و تدعي “هدير الهادى”، ولكن قام بعض النشطاء بموقع التواصل الإجتماعي بتلقيبها بـ”أمورة مصر” كونها ولدت في العاصمة المصرية القاهرة، وترعرت بها، وشربت منه، كما أنها لديها العديد من الحسابات بمختلف مواقع السوشيال ميديا، وكل حساب له العديد من المتابعين فهناك «انستقرام + سناب شات + تيك توك»، تطلق علي نفسها “مدونة”.

وقد بدأت هدير الهادى، في الظهور علي موقع الفيديوهات “يوتيوب” في عام 2018،وكان المحتوى الذي تنشره عبارة عن مجموعة من مقاطع الفيديو الإغرائية كما بالفيديوهات التي سوف ننشرها لحضراتكم في هذا التقرير، وأعتبر البعض أن تلك الفيديوهات غير أخلاقية بالمرة، وتسيئ للشعب المصري.