تراند اليوم : فتى أحلامها على علاقة بـ 47 امرأة

لندن ـ مشرق نيوز

اكتشفت سيدة بريطانية أن زوجها الكيني الذي التقته عبر الإنترنت، وأنفقت عليه جميع مدخراتها، على علاقة بـ 47 امرأة على الأقل في جميع أنحاء العالم.

واعتقدت المعلمة السابقة جوديث ستيلويل (61 عاماً) أنها عثرت على فتى أحلامها، عندما تعرفت على أوفي إلياس (47 عاماً) في أحد مواقع التعارف على الإنترنت، وادعى أنه يقيم في لندن.

وبعد علاقة حب استمرت 3 سنوات، تزوجت جوديث من أوفي الذي انتقل للعيش في منزلها بمدينة ويست سانسيكس، لكنها اكتشفت في وقت لاحق أن زوجها الذي كان يسافر خارج البلاد بشكل متكرر، كان على علاقة مع عشرات النساء في العديد من دول العالم بحسب موقع ستاندرد ميديا.

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وأنفقت جوديث أكثر من 25 ألف جنيه استرليني (40 ألف دولار) لتغطية نفقات سفر زوجها، دون أن تعلم أنه كان يسافر للقاء عشيقاته خارج البلاد، كما تبين أن عمره 47 عاماً، رغم أنه ادعى أنه يبلغ من العمر 62 عام.

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وقالت جوديث لوسائل إعلام بريطانية محلية: “في الوقت الذي كنت أعتقد أنه في دبي لعقد بعض الصفقات العقارية، كان يتنقل من بلد إلى آخر للقاء عشيقاته والحصول منهن على أموال لتغطية تكاليف سفرياته تماماً كما كان يفعل معي”.

ولم ينكشف أمر الزوج المحتال إلا بعد أن تلتقت جوديث رسالة بالبريد الإلكتروني من امرأة في أستراليا، تخبرها أن أوفي استخدم كمبيوترها المحمول، ونسي أن يسجل الخروج من بريده الإلكتروني، واكتشفت قائمة مراسلات تضم 47 امرأة على الأقل في دول عديدة من العالم.