تراند اليوم : العريفي يحذر الفتيات من سناب تشات.. وينشر رد عضو بالهيئة وقصة فتاة عمرها 16 عامًا

الرياض / مشرق نيوز

حذر الداعية محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية، من تصوير الفتيات لأنفسهن على تطبيق سناب تشات.

وقال العريفي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “بدأ ينتشر في سناب شات مقاطع تتساهل بتصويرها نساء بحفلات زواج – وغيرها – دون علم المصوَّرات هذا أذىً مُحرّم، واعتداء، وهتكٌ لستر المؤمنات.. يا بنتي سَترُك وعِفتُكِ وحياؤك هو دمُنا الذي يجري في عروقنا، لا تتساهلي بتصوير نفسك في سناب شات بحجّة أنه مُقيّد المشاهدة فكم هتك من أستار.”



ونشر العريفي في تغريدة منفصلة ما قال إنه رد وصله من عضو بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة، والذي جاء فيه: “الحقيقة يا شيخ محمد أن الموضوع خطير جدا، وفتياتنا أصبحوا يغفلون وبعضهن يتغافلوا هداهن الله غير مبالين بما قد يهدد مستقبلهن وشرفهن، وقد وقت على العديد من القضايا وآخرها فتاة عمرها 16 عاما تبكي تقول أنه تم اختراق حسابها في السناب تشات والمخترق أصبح يهددها ويبتزها مقابل بيع شرفها وتم القبض عليه بعد التأكد من ذلك والحمد لله.