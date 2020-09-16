تراند اليوم : ملكة جمال تايلاندية تكرم والدتها التي تعمل في جمع القمامة

لندن ـ مشرق نيوز

انحنت ملكة جمال تايلاند راكعة على ركبتيها لشكر والدتها عاملة النظافة التي تعمل في جمع القمامة لأنها من أوصلتها لما هي عليه الآن، بينما ترتدى وشاحها وتاجها المتألق.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فازت “كانيثا فاسينج” 17 عاما بلقب ملكة جمال الأخبار غير المراقبة بتايلاند 2015، والتي ربتها والدتها دون مساعدة من خلال جمع القمامة وإعادة تدويرها.

Advertisements

عادت “كانيثا” لمنزلها بعد فوزها كى تشكر والدتها التي جعلت منها ملكة جمال بسبب عملها الشاق، وظهرت في بعض الصور التي انتشرت عبر الإنترنت تساعد والدتها في جمع القمامة.

يذكر أن المسابقة تستقبل النساء والمتحولات جنسيا، وبعد فوز كانيثا حصلت على العمل في مجال الإعلانات والتليفزيون مما يعطيها الأمل في تحسين وضعهم المادي.

اقرأ أيضاً