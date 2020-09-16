تراند اليوم : قصر الامارت يطلق مهرجان المأكولات في 21 اكتوبر

قصر الامارت يطلق مهرجان المأكولات في 21 اكتوبر

ابوظبي , الامارات العربية المتحدة / الخليج 365

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قيم فندق قصر الامارت ذو الخمس نجوم , مهرجان المأكولات الفاخرة في 21 أكتوبر 2015 , ليتحول الى أرض العجائب للذواقة من مختلف الثقافات المحلية والعالمية .

ويستعرض طهاة قصر الامارات في هذا المهرجان الذي يقام في حدائق القصر ’ مهاراتهم في تقديم اشهي الاطباق الشرقية والاسيوية والعالمية في الهواء الطلق .

سوف يأخذ هذا المهرجان الفريد من نوعه في امارة ابوظبي , الضيوف والزوار من الامارات ودول اخري في رحلة عبر ثمانية عروض مثيرة من قبل الطهاة و الذين يمكن مشاهدتهم في عروض حية للطهي , واكتشاف تقنيات جديدة في طهي الطعام , واعداد الاطباق المتنوعة من مصادرها في مطاعم فندق قصر الامارات حيث بامكان الضيوف ايضا استبدال القسائم المتوفرة لديهم بالاطباق المفضلة لديهم .

ودعي قصر الامارات الضيوف والزوار للمشاركة في هذه التجربة المثيرة والتعرف علي ثقافة الطهي في قصر الإمارات، الذي يعتبر رمز الضيافة الإماراتية الأصيلة، في أجواء دافئة وبيئة مثالية لا ينبغي تفويتها .

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