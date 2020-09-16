تراند اليوم : أصغر عالمة نفس في العالم ..مكسيكية تبلغ 13 عاما

الخليج 365 / نيومكسيكو

أصبحت الطالبة المكسيكية دافن المزان البالغة من العمر 13 عاما أصغر عالمة نفس فى العالم بعد حصولها على دبلومة العلوم النفسية.

ووفقا لمجلة “ فوريس “ فإنه رغم صغر سن دافن إلا أنها تعد من بين أكثر النساء في المكسيك تأثيرا على بنات جنسها.

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وتعد هذه العبقرية الصغيرة نجمة من نجوم المكسيك ليس فى الغناء وإنما فى واحد من أشهر العلوم الإنسانية وهو علم النفس والتى ترى أن هذا العلم ليس صعبا كما يعتقد الكثيرون .

وقد أنهت دافن مرحلة الإبتدائية فى السادسة من عمرها ثم ألتحقت بالمدرسة الثانوية ،وفى العاشرة بدأت الكلية فى معهد مونتيرى للتكنولوجيا والتعليم العالى وهى تعد من الموهوبين ،كما تدرس 12 ساعة فى اليوم ،وقد درست الفرنسية والإنجليزية والصينية والبيانو والفن والروبوتات والذى ساعدها على النجاح تنظيم وقتها وهى تستعد للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة.

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