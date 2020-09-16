تراند اليوم : ممثلة صينية تخضع لفحوصات طبية والسبب جمال وجهها

لندن ـ مشرق نيوز

في حادثة غريبة، خضعت النجمة السينمائية الصينية يان وين لفحوصات طبية تؤكد فيها أن جمالها طبيعي، بعد أن ادعت إدارة مستشفى مختص بالجراحة التجميلية أن النجمة أجرت عندهم عدة عمليات تجميل.

وفندت الممثلة أنجيلا بيبي ذات الـ 26 ربيعا كل هذه الادعاءات؛ حيث قالت إن ملامح وجهها الأوروبية ورثتها من جدها الألماني، وإنها لم تخضع لأي عملية تجميل في المستشفى الذي ادعى هذا الأمر.

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ولكي تخرس جميع الألسن، قررت أنجيلا اللجوء إلى خبراء مستقلين، لتأكيد ما تقوله بالأوراق الرسمية، ليتأكد للخبراء بعد إجراء الفحوصات اللازمة أن الممثلة لم تخضع لأي عملية تجميل.

واستنادا إلى هذه النتائج، طلبت الممثلة من المستشفى دفع مبلغ 79 ألف دولار كتعويض عن الضرر المعنوي الذي سببته لها.

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