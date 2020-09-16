تراند اليوم : الزيتون يحمي من تآكل المفاصل

الرياض ـ مشرق نيوز

كشف طبيب سعودي استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج حسين أنه من خلال المقارنة بين مرضى الروماتويد في دول بحر الأبيض المتوسط وبريطانيا تبين أن تآكل وتشوهات المفاصل أقل في هذه الدول وقد يرجع ذلك لعدة أسباب منها كثرة استعمال زيت الزيتون في غذاء شعوب هذه الدول أكثر من الشعب البريطاني.

ولفت إلى أن شجرة الزيتون مباركة وتحتوي على حموض دهنية غير مشبعة وعلى الفيتامينات الذوابة في الدهون مثل D ،A، والذي يقي من شلل الأطفال وتقوس الساقين ولين العظام في الكبار ويضفي على الوجه حمرة وإشراق، وفيتامين E المساعد على الإخصاب ويقوي النسل مبينا أن زيت الزيتون عندما يسخن يصبح غذاء ميتا ويفقد جميع فيتاميناته.

وخلص إلى القول إن تناول زيت الزيتون يترافق بتغيرات في الوظيفة المناعية حيث يعتقد أنه ينقص من تكاثر الخلايا اللمفاوية وينقص نشاط الطبيعية القاتلة وبالتالي ينقص السيتكونيات وإنتاج إنترلوكين بنسبة 40%.