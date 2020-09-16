تراند اليوم : استيقظ من الموت قبل ثوان من تشريح جثته

لندن / وكالات / مشرق نيوز

استيقظ رجل فى مشرحة أحد المستشفيات الهندية بعد أن أعلن الأطباء فى المستشفى عن وفاته، قبيل البدء بتشريحه بعدة ثوان.

وكان الرجل الذى يبلغ من العمر 45 عامًا قد نقل إلى المستشفى بعد أن عثر عليه وهو فاقد للوعى فى إحدى الحافلات فى مدينة مومباى الهندية. ولدى وصوله إلى المستشفى وفحص نبضه أعلن الأطباء عن وفاة الرجل.

وبشكل مخالف لقوانين مستشفى لوكمانيا تاليك العام التى تنص على إبقاء المريض لساعتين تحت المراقبة بعد إعلان وفاته، أمر رئيس الأطباء بأخذ "جثة" المريض إلى المشرحة على الفور.

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وبينما كان أخصائيو التشريح يستعدون لتشريح الجثة، أصيب العاملون فى المشرحة بالصدمة بعد أن شاهدوا المريض يتنفس حيث استفاق بعد ذلك بعدة ثوان.

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واتهم رئيس الأطباء بتمزيق التقرير الذى أعلن فيه وفاة الرجل ومسح البيانات التى كتبها عن حالة المريض لدى دخوله إلى المستشفى.

يذكر بأن المريض الذى لم يذكر اسمه، يتلقى حاليًا العلاج اللازم لأذنه المصابة بالالتهاب، وسيقبى تحت الرعاية الفائقة حتى تتحسن حالته الصحية بحسب صحيفة الديلى ميل البريطانية.