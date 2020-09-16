تراند اليوم : الراصد الإسرائيلي : شتاء مجنون قادم إلينا

القدس المحتلة /مشرق نيوز

يتوقع علماء الأرصاد الجوية الإسرائيليين أن يكون الشتاء المقبل مجنون ومرعب حيث سيشهد منخفضات جوية متطرفة وأجواء عاصفة ورياح شديدة، وسينجم عنه انقطاع للتيار الكهربائي".

وطبقاً للتقديرات فإن الشتاء المقبل سيشهد عواصف ورياح شديدة، ناجمة عن ظاهرة النينو التي تحدث في المحيط الهادئ.

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وأشار علماء إسرائيليون تحدثوا لصحيفة هآرتس إلى أن الأمطار والبرد الشديد الذي هطل في إسرائيل خلال الأيام الماضية ما هي إلا نموذج من الشتاء المجنون القادم في الطريق.

وأدى هطول الأمطار والبرد خلال الأسبوع الماضي في إسرائيل إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل بالإضافة لمقتل شخصين.

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