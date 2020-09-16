تراند اليوم : سعودي يطلق زوجته بعد يومين من الزواج في الطائف لانها نحس

الرياض / مشرق نيوز

طلّق رجل سعودي زوجته بعد زواج لم يدم سوى يومين وذلك بعد حدوث سلسلة من الأحداث السيئة أثناء شهر العسل مما أقنعه بأنها تجلب النحس بحسب موقع “عين اليوم” نقلا عن موقع الزاوية الذي ينقل أخباره باللغة الإنجليزية.

فبمجرد دخول العروسين إلى شقة في جدة لقضاء شهر العسل سقطت الستارة وبعد خروجهما وطلبهما عشاء في مطعم محلي سقط النادل “الجرسون” أرضًا والذي كان يخدمهما، وعند رجوعهما إلى الشقة ذهب العريس إلى التسريحة وأمسك بقارورة عطر وقال لها إن رائحتها جميلة وبمجرد نطقه بهذا التعليق سقطت القارورة وتحولت إلى أجزاء.

وكان الحادث الأخير بمثابة القشة في علاقة الزوجين بعد أن صار مقتنعًا أن زوجته لها عينان مضّرة حيث قرر تطليقها فورًا فأخذها إلى منزل أهلها بالقرب من الطائف في اليوم التالي من زواجهما ليبلغ والديها أنه طلقها، وأنه تنازل عن الهدايا والمهر حتى لا يغضبها خوفًا أن تصيبه عيناها الشريرتان.