تراند اليوم : الخطوط التونسية توصي مضيفاتها بعدم ارتداء الحجاب

تونس ـ مشرق نيوز

أوصت الخطوط التونسية (تونس أير) بعدم ارتداء مضيفاتها الجويين للحجاب متعللة بذلك بأنه يضعف قدرة المرأة على السمع في حالة الطوارئ.

وقالت شركة الطيران في بيانها إن “المعاينة الدقيقة والمحددة من قبل خبراء في مجال طب الطيران، بيّنت أنه في حالة الاجلاء الطارىء، وفقاً للمعايير الدولية، يتسبب الحجاب في إضعاف السمع اعتباراً إلى أن الأذنين مغطاة في ظروف ضغط هوائي بسبب ارتفاع الطائرة وأن الشخص الحامل لغطاء على الراس (يغطي الاذنين) غير قادر على الاستماع إلى عدد من الأصوات (صفارات الانذار والاوامر الصادرة عن مضخم الصوت عند عملية إجلاء…)”.

وأثير الجدل حول ارتداء المضيفات للحجاب بالأيام الأخيرة بعد تصريحات وزير النقل التونسي محمود بن رمضان عن أن الحجاب “يضعف السمع بنسبة 30%”.