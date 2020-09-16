تراند اليوم : دراسة طبيّة: تناول الجبن يسبب الادمان

لندن ـ مشرق نيوز

أظهرت دراسة طبية حديثة أن تناول الجبن يتسبب في إدمانها، حيث ثبت أنها تحتوي على مادة بروتينية تعرف باسم الكازين casein، وهي تسهم في تحفيز نفس المستقبلات الأفيوينية في المخ التي تحفزها المخدرات، والمسئولة عن حدوث الإدمان، وبالتالي لا يستغني الشخص عن تناول الجبنة.

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منتجات الألبان بصفة عامة، والجبن بصفة خاصة، حيث تحتوي الأخيرة على نسبة أكبر من هذه المادة بمعدل 10 أضعاف، وهي يتكسر خلال عملية الهضم لتنتج مادة الكازامورفين casomorphins، والتي تعمل على المستقبلات الأفيوينة في المخ، المسئولة عن تخفيف الشعور بالألم والإحساس بالمتعة والإدمان، وكما تسهم في تحفيز إفراز الدوبامين الذي يجعل الإنسان يشعر بالسعادة والانتباه. وفقاً للدراسة التي أشرف عليها باحثون من جامعة “ميتشيجن” الأمريكية

واكتشف الباحثون أن البيتزا تعتبر من أكثر الأطعمة التي يتم إدمانها في العالم، نظراً لاحتوائها على قدر كبير من الجبن، ويبلغ متوسط ما يتناوله الشخص من أنواع الجبن المختلفة خلال حياته حوالي 16 كجم، وهو ما يعني أنها تسبب إدمان تناولها فعلاً.

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