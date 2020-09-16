تراند اليوم : هكذا تفقد نصف كغم يوميا

وكالات / مشرق نيوز

لا توجد طرق مختصرة لفقدان الوزن، كما أن التخسيس الصحي يتطلب الجمع بين طريقتين: التغذية وممارسة النشاط البدني.

السر في إنقاص الوزن نصف كجم أسبوعياً أن تكون مدخلات جسمك من السعرات الحرارية أقل من الطاقة التي تستهلكها بـ 500 سعرة حرارية في اليوم الواحد، ليكون المجموع في الأسبوع 3500 سعرة.

إليك كيف يمكنك تقليل مدخلات جسمك من السعرات الحرارية بمعدل 500 سعرة يومياً:

* الشاي والليمون (الحامض) في الصباح بدلاً من الحليب والسكر، لتختصر 78 سعرة حرارية.

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* لا تستخدم الزيت أو السمن في وجبة إفطارك صباحاً، يمكنك إعداد الفول أو البيض بالماء وليس الزيت أو السمن، فإذا تمكنت من الاستغناء عن الخبز أيضاً ستوفر حوالي 140 سعرة حرارية.

* عندما تشعر بالجوع خلال اليوم تناول حبة موز، أو حفنة صغيرة من المكسرات لا تزيد عن 28 حبة لوز مثلاً.

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* قلل السكر في الشاي والقهوة قدر الإمكان، والأفضل الاستغناء عنه. وتناول الحليب منزوع الدسم.

* تناول الخضروات بكثرة وقت الغداء، احصر على تناول الخيار، والطماطم، والبطاطس المسلوقة، والبروكلي، والقرنبيط.

* تجنب المقالي، وتناول الخبز الأسمر والأرز البني بكميات معتدلة.

* احرص على تناول السمك أو الدجاج المشوي وقت الغداء، وتناول الكمية التي ترغب فيها لأنها تكون مصدر الشعور بالشبع بالنسبة لك. إذا اخترت الدجاج المقلي ستحصل على 100 سعرة حرارية إضافية في كل قطعة، لذلك المشوي أفضل.

* تناول الفواكه كوجبة خفيفة في المساء.

* البيض المسلوق خيار جيد للعشاء، أو الجبن قليل الدسم، والبرتقال فاكهة مثالية قبل النوم عند الشعور بالجوع.

* احرص على زيادة نشاطك البدني، ولا تهمل الأعمال المنزلية لأنها تساعد على حرق مزيد من السعرات الحرارية.