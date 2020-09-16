تراند اليوم : اربعون بالمئة من المصريات خائنات لأزواجهن

القاهرة / مشرق نيوز

استفز حلقة من برنامج “نفسنة” مشاعر المصريين عندما تناول قضايا الخيانة الزوجية مستعرضا احصائية مجهولة وليست رسمية تفيد بأن “40”% من المصريات خائنات لأزواجهن.

مذيعة البرنامج الذي يبث على قناة “القاهرة و الناس” المصرية، زعمت خلال الحلقة التي عرضت الثلاثاء، أن نسبة الخيانة الزوجية لدى المصريات مرتفعة، بناءً على إحصائية لم تشر إلى مصدرها.

هيدي كرم اعتبرت أن الأمر أصبح شائعاً، “خاصةً أنه لم يعد هناك خوف أو حياء كما أن تلك الزوجات يتباهين بخيانتهن لأزواجهن، وذلك لأنهن يردن أن يحافظن على الشكل الاجتماعي وعلى الزوج الذي ينفق عليها، وفي نفس الوقت لديها صاحب لذيذ”.

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وأضافت كرم ” الزوجة تتباهي بأنها متزوجة إسماعيل وماشية مع محمد”.

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وتعد تلك القضية هي الثانية المحرجة للمجتمع المصري بعد تصريحات الفنانة انتصار التي حرضت الشباب المصري على متابعة الافلام الاباحية, الامر الذي أثار الشارع ضدها, وكلف النائب العام المصري ، نيابة جنوب القاهرة، بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد الفنانتين انتصار وهيدي كرم، وطارق نور مالك قناة “القاهرة والناس”، بشأن اتهامهم بالفسق والفجور، ذلك لأنه وفقاً لما جاء على لسان المشكو في حقهما الأولى و الثانية – في حلقة مخصصة عن الأفلام الإباحية – يؤدي إلى تدمير جيل كامل من الشباب و الفتيات، بحسب البلاغ.