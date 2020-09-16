تراند اليوم : عاشوراء .. السبت المقبل وليس الجمعة

الرياض / مشرق نيوز

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن يوم الخميس الماضي الموافق 15 أكتوبر 2015 هو غرة شهر محرم لهذا العام 1437هـ، وفق تقويم أم القرى، وليس كما تم الإعلان سابقاً بأنه يوم الأربعاء.

ووفق إعلان المملكة؛ فإن يوم عاشوراء (العاشر من محرم) يكون يوم السبت المقبل 24 أكتوبر الجاري.

وجاء في قرار أصدرته المحكمة العليا: "تقرر أن يوم الأربعاء الموافق 1 /1 /1437هـ حسب تقويم أم القرى هو المكمل لشهر ذي الحجة عام 1436هـ ثلاثين يومًا، وأن يوم الخميس 2 / 1 / 1437هـ حسب تقويم أم القرى الموافق للخامس عشر من شهر أكتوبر ـ تشرين الأول عام 2015م هو غرة شهر محرم لهذا العام 1437هـ".

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وصيام عاشوراء هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجَّى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحقُّ بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه".

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وعن فضل صيامه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله".