تراند اليوم : سورية ملكة جمال فنزويلا للعام 2015

لندن / وكالات / مشرق نيوز

فازت السورية مريم حبش بلقب “ملكة جمال فنزويلا” لعام 2015، وقامت المسابقة بتتويجها فى العاصمة كراكاس. وبفوز مريم حبش بلقب ملكة جمال فنزويلا فإنها سوف تمثل فنزويلا فى مسابقة ملكة جمال الكون.

مريم هي ابنة مطانيوس حبش من قرية الخريبات في محافظة طرطوس السورية، تعمل في مجال عرض الأزياء كما تدرس طب الأسنان وهي من مواليد 26 كانون الثاني عام 1996.

ومسابقة ملكة جمال فنزويلا هى مسابقة وطنية للجمال فى فنزويلا انعقدت أولى مسابقاتها عام 1952، وبها يتم اختيار ممثلات البلاد لملكة “جمال الكون، وملكة جمال العالم، وملكة جمال الدول وملكة جمال الأرض.