تراند اليوم : بريطاني يقطع أذنيه ويضع وشوماً تشبه “الببغاء”

لندن / مشرق نيوز

أقدم مواطن بريطاني يبلغ من العمر 56 سنة على قطع أذنيه حتى يتشبه بطيور الببغاء التي يمتلكها.

وحسب ما جاء في موقع “هافنغتون بوست” البريطاني، فإن تد ريتشارد زيادة على امتلاكه لوشوم كثيرة وثقوب عديدة على وجهه، قام بقطع أذنيه ليقترب من مظهر حيواناته الأليفة.

وفي تصريح له، أكد تد أنه منح أذنيه لأحد أصدقائه، وبأنه سعيد جدا لقيامه بهذه العملية، قائلا: “أحب (النتيجة). وأضاف “هذا أفضل شيء حدث لي على الإطلاق. أنا سعيد جدا، يظهر لي بأنه غير حقيقي. لا أتوقف من النظر لوجهي في المرآة”، بحسب ما قاله لوكالة “ساوث ويست نيوز سيرفس″ المحلية.

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الشيء السلبي الوحيد في هذه العملية، هو صعوبة وضع النظارات بدون أذنين، لهذا قام تد ريتشارد بوضع قضبان معدنية مكان أذنيه المبتورين من أجل حل هذا المشكل.

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وبعد هذه العملية الفريدة التي دامت أزيد من ست ساعات، يأمل تد ريتشارد في سبيل إكمال تحوله إلى أن يقنع الأطباء بأن يحولوا أنفه إلى “منقار”.

يذكر أن تد ريتشارد الملقب بـ”الرجل الببغاء” سبق وأن أقدم على شق لسانه لنصفين، ووضع قرونا على رأسه، إضافة لامتلاكه 110 وشم موزع على جسمه، و50 ثقبا، بحسب ما أفادت به صحيفة “مترو” البريطانية.