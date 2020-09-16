تراند اليوم : فحص دم بسيط يتنبأ بالنوبة القلبية

لندن / مشرق نيوز

فحص دم بسيط يتنبأ بما إذا كان المريض بألم في الصدر سيصاب بنوبة قلبية، يمكن أن يوفر على الخدمات الصحية البريطانية ملايين الجنيهات ويحدّ من دخول مئات آلاف الناس إلى المستشفيات.

فقد اكتشف العلماء بجامعة إدنبره في أسكتلندا أن مستوى بروتين معين في الدم يمكن أن يكون دلالة على ما إذا كان المريض سيعاني أزمة قلبية تهدد حياته.

ويقول الباحثون بإمكانية إعادة نحو 400 ألف شخص إلى منازلهم بمجرد فحص مستوى هذا البروتين المسمى "تروبونين" في القلب، حيث إن وجوده على مستويات منخفضة يشير إلى عدم احتمال حدوث نوبة قلبية.

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وبفحص عينات دموية لستة آلاف شخص أُدخلوا إلى المستشفيات في أسكتلندا والولايات المتحدة وظلوا تحت المتابعة لمدة ثلاثين يوما، وجد الباحثون أن مستوى التروبونين كان يرتبط ارتباطا مباشرا بما إذا كان المريض سيتعرض لنوبة قلبية خلال شهر. ووجدوا أن الشخص الذي لديه تركيز التروبونين العالي الحساسية عند أقل من 5 نانوغرامات لكل لتر دم كان أقل عرضة بكثير لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

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ويأمل الباحثون مع المزيد من نتائج التجارب السريرية أن تتوفر لديهم أدلة كافية لتغيير المبادئ التوجيهية السريرية لضمان تشخيص أدق للنوبات القلبية ومن ثم تعميم الفحص في كل الخدمات الصحية بعد ذلك.

المصدر : ديلي تلغراف