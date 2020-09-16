طلاق زوجين في الأردن بسبب المسلسل الكرتوني "عدنان ولينا"

دار خلاف بين زوجين من الأردن، أدى إلى طلاقهما، وذلك بسبب إصرار الزوج على تسمية مولوديهما التوأم على اسم شخصيات مسلسل الأطفال "عدنان ولينا".

وأثارت قضية طلاقهما، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دار خلاف بين الزوجين على خلفية رغبة الزوج بتسمية أولاده عبسي ونامق.

وانتقد معظم المستخدمين قرار الزوج كما أيد بعضهم قرار الزوجة بالطلاق.

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وقال أحدهم،" من غير المعقول أن تتحمل الزوجة مشقة الحمل لمدة تسعة أشهر ومن بعدها يتم إجبارها على الاقتناع بفكرة إطلاق أسماء كرتونية على الأطفال. حسبما اورد موقع "سبوتنيك بالعربية"

وعلق آخر، أن "الأب هذا لا يزال طفل لم يبلغ الحلم وأكيد الموضوع مزح. واقترح مستخدم آخر، تسمية التوأم بعدنان وعبسي بدلا من عبسي ونامق".

يذكر أن مسلسل الأطفال "عدنان ولينا" هو مسلسل ياباني اسمه الحقيقي "ميراي شونِن كونان" (فتى المستقبل كونان) من إنتاج شركة "نيبون أنيميشن" والذي عرض على الشاشات في ثمانينيات القرن الماضي، واستمر عرض حلقاته المكونة من 26 حلقة لمرات عدة عبر الكثير من القنوات العربية.